Доля закупок Аэрофлота в электронной форме приближается к 100%

Ежемесячно Аэрофлот размещает на ЭТП сотни процедур: с января по сентябрь 2017 года подведены итоги по 1,1 тыс. открытых запросов предложений и 4,3 тыс. запросов предложений с ограниченным участием по результатам проведения предквалификационных отборов. В каталоге предметов закупки значатся два десятка категорий – от канцелярской продукции до компонентов для технического обслуживания и ремонта воздушных судов.
Об эффективности использования ЭТП свидетельствует активность контрагентов Аэрофлота. На один запрос приходится в среднем 3-4 заявки. По состоянию на 1 октября 2017 года на площадке проявляли активность порядка 5,3 тыс. действующих контрагентов.
Среди участников электронных торгов растет число предприятий малого и среднего бизнеса. По итогам 2016 года показатель закупок в этом секторе составил у Аэрофлота почти 65% при установленном нормативе 18%. Ведущий российский авиаперевозчик тесно сотрудничает с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП). Для усиления двустороннего взаимодействия на сайте и ЭТП Аэрофлота размещена информация о проектах, предлагаемых малому бизнесу. Летом 2017 года перевозчик впервые был удостоен официальной благодарности Корпорации МСП за поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства при проведении закупочной деятельности.
Информация о проводимых в электронной форме процедурах закупки товаров, работ, услуг доступна на официальном сайте Аэрофлота www.aeroflot.ru в разделе «О компании» (подраздел «Торги и закупки»). С документами, регламентирующими правила и порядок работы на электронной торговой площадке, можно ознакомиться в разделе «Справка» на сайте https://trade.aeroflot.ru.
АЭРОФЛОТ — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1074 пункта в 177 странах. В 2016 году Аэрофлот перевёз 29 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 43,4 млн.
Аэрофлот первым из российских компаний стал обладателем высокого рейтинга «четыре звезды» Skytrax по качеству сервиса. В 2017 году в шестой раз стал обладателем престижной международной премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы». В этом же году Аэрофлот удостоен высшего рейтинга «пять звёзд» в самой престижной категории — «Глобальная авиакомпания» — от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот в 2017 году признан самым сильным брендом России и сильнейшим авиационным брендом в мире по версии международного агентства Brand Finance. Также Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией Европы по версии крупнейшего в мире сайта о путешествиях TripAdvisor и получил звание «Любимой иностранной авиакомпании в Китае».
Аэрофлот в 2017 году занял первое место по объёму авиаперевозок на самом конкурентном рынке мировой гражданской авиации — транзитном направлении между Европой и Азией, увеличив соответствующий показатель 2016 года на 12%. Эти данные приводит портал Airline Network News & Analysis (anna.aero) — один из ведущих британских аналитических ресурсов по авиационной тематике.
Аэрофлот располагает одним из самых молодых самолётных парков в мире, который насчитывает 214 воздушных судов. Аэрофлот базируется в Москве, в международном аэропорту Шереметьево.
Аэрофлот входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полётов. Коэффициент программы Европейской комиссии SAFA у Аэрофлота соответствует уровню ведущих мировых авиакомпаний.
Аэрофлот первым из российских перевозчиков вошёл в реестр операторов IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. Авиакомпания успешно прошла аудит безопасности наземного обслуживания ISAGO. Интегрированная система менеджмента ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» сертифицирована по стандартам ISO 9001:2015 и ISO 14001:2004.