Доля закупок Аэрофлота в электронной форме приближается к 100%

Среди участников электронных торгов растет число предприятий малого и среднего бизнеса. По итогам 2016 года показатель закупок в этом секторе составил у Аэрофлота почти 65% при установленном нормативе 18%. Ведущий российский авиаперевозчик тесно сотрудничает с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП). Для усиления двустороннего взаимодействия на сайте и ЭТП Аэрофлота размещена информация о проектах, предлагаемых малому бизнесу. Летом 2017 года перевозчик впервые был удостоен официальной благодарности Корпорации МСП за поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства при проведении закупочной деятельности.