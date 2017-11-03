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В Башкирии нетрезвый водитель предлагал взятку инспектору

3 ноября 2017, 10:43
Теперь водителю предстоит выплатить 800 тысяч рублей штрафа.

45-летний житель Салавата обвиняется по статьям "Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения" и "Покушение на дачу взятки", сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В сентябре 2017 года мужчина, лишенный водительских прав за вождение в пьяном виде сел за руль своего «SsangYong Actyon», а когда его остановили сотрудники ГИБДД и освидетельствование подтвердило факт опьянения, тот предложил представителям власти взятку в 25 тысяч рублей. Инспектор от взятки отказался, подсудимый вину признал.

Обвиняемому выписан штраф 800 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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