В Аргентине студент женился на своей 91-летней бабушке

Как рассказал Маурисио Оссола, он вступил в брак со своей пожилой родственницей Иоландой в феврале 2015 года. Тогда ему было 23 года, а его супруге 91 год.
Но в конце апреля 2016 года Иоланда скончалась от сепсиса. В этом же году, едва став вдовцом, Маурисио начал распоряжаться пенсией бабушки.
После смерти пенсионерки молодой человек надеялся на то, что всегда будет распоряжаться ее деньгами как вдовец. Но соцслужбы отклонили его заявление, заявив, что им ничего не известно о браке Маурисио и Иоланды. Соседи пары тоже ничего не знали об их браке.
По словам Маурисио, после развода родителей он больше не мог оплачивать свое обучение в университете. Тогда Иоланда сама предложила ему оформить брак, чтобы в будущем он мог решить свои финансовые проблемы.