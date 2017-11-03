В Аргентине студент женился на своей 91-летней бабушке

После смерти пенсионерки молодой человек надеялся на то, что всегда будет распоряжаться ее деньгами как вдовец. Но соцслужбы отклонили его заявление, заявив, что им ничего не известно о браке Маурисио и Иоланды. Соседи пары тоже ничего не знали об их браке.