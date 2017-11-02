В Башкирии судебные приставы опрашивают население о долгах по ЖКХ

Напомним, по данным ЕРКЦ Уфы, горожане задолжали управляющим и ресурсоснабжающим организациям более 2,5 млрд. рублей. Причем задолженность выросла на 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. К сожалению, эта цифра продолжает расти.