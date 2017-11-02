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В Башкирии судебные приставы опрашивают население о долгах по ЖКХ

2 ноября 2017, 12:02
Приставы попросили подсказать, какими мерами лучше добиваться своевременной оплаты за жилищно-коммунальные услуги.

Региональное Управление Службы судебных приставов начало в соцсетях опрос общественного мнения на тему погашения задолженностей за жилищно-коммунальные услуги.

Вопрос поставлен так: «Что по-вашему необходимо сделать, чтобы граждане более ответственно подходили к оплате услуг ЖКХ?». Среди предложенных вариантов ответов указаны ужесточение ответственности за неуплату и проведение разъяснительной работы с населением.

Примечательно, что оба вышеуказанного ответа набрали пока примерно одинаковое число голосов, А подавляющее большинство участников опроса предпочли проголосовать за третий вариант ответа «Считаю, что существующие законы адекватны и достаточны».

Напомним, по данным ЕРКЦ Уфы, горожане задолжали управляющим и ресурсоснабжающим организациям более 2,5 млрд. рублей. Причем задолженность выросла на 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. К сожалению, эта цифра продолжает расти.

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#Новости#ЖКХ#Судебные приставы#Татьяна Майорова,#Экономика
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