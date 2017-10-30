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Жители Уфы задолжали более 2,5 миллиарда за жилищно-коммунальные услуги

30 октября 2017, 14:46
По данным ЕРКЦ Уфы, жители города задолжали управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям более 2,5 миллиарда рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года сумма увеличилась на пять процентов.

Администрация города напоминает, что несвоевременная оплата ЖКУ может отразиться на поставке ресурсов в дома. А управляющая организация получает все деньги на содержание и ремонт домов и дворов от собственников помещений. Кроме того, в мэрии подчеркивают, что ведут активную работу по взысканию задолженности. Это может быть как ограничение, так и полное отключение услуг. Кроме того, в этом году усилена совместная работа со службой судебных приставов.

Собственники, которые по жизненным обстоятельствам не в состоянии оплачивать ЖКУ в полном объёме, могут оформить соответствующую субсидию в органах соцподдержки населения. Как это сделать, можно прочитать на сайте министерства семьи, труда и соцзащиты республики.

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#Новости#Долги#ЖКХ#Наталья Кузнецова#Город
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