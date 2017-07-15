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В Уфе долги жителей за услуги ЖКХ превышают 250 миллионов рублей

15 июля 2017, 16:07
При этом в этом году приставы уже взыскали с граждан 210 миллионов рублей.

- К сожалению, долги жителей по коммунальным платежам продолжают расти, - отмечают в пресс-службе мэрии. - И если почти половину этих должников составляют люди, объективно оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также асоциальные категории, то во второй половине забывчивые граждане и те, кто просто игнорирует свои обязательства по оплате услуг ЖКХ, живя при этом в достатке.

За пять месяцев этого года судебные приставы Уфы и Уфимского района окончили около 1,6 тысячи исполнительных производств в отношении производств. Взыскано 210 миллионов рублей.

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