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Уфимского автохама, подрезавшего главу ГИБДД, отправили на лечение

2 ноября 2017, 14:05
Суд оставил в силе приговор уфимцу Анвару Сухову за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Накануне в Уфе состоялось рассмотрение апелляционной жалобы Анвара Сухова, который возражал против вынесенного в отношении него судебного приговора. Суд первой инстанции приговорил автохама к принудительному лечению от наркомании и 350 часам обязательных работ, сообщает ГТРК Башкортостан.

Напомним, 31-летний Анвар Сухов стал широко известен после того, как год назад, в октябре 2016 года, его задержал лично глава ГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов. Сухов умудрился подрезать его автомобиль, передвигаясь без водительских прав на внедорожнике с правительственными спецсигналами в состоянии наркотического опьянения. В дальнейшем выяснилось, что мужчина владеет тремя элитными иномарками, госномер на одной из них оказался поддельным.

Как выяснили позднее журналисты, мужчина является сыном состоятельного предпринимателя, за что автохама окрестили «уфимской Марой Багдасарян» по примеру московской автоледи, которая будучи дочерью богатого бизнесмена, позволяла себе беспредельничать на дорогах.

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#Новости#Автохамы#Татьяна Майорова,#Происшествия
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