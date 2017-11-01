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Жительница США зачала еще одного ребенка во время беременности

1 ноября 2017, 16:05
Суррогатная мать из Америки забеременела еще раз, когда уже вынашивала одного ребенка.

Как пишет издание Dni.ru, явление суперфетации среди людей встречается крайне редко, больше оно характерно для мира животных.

Сообщается, что Джессика Аллен вынашивала ребенка для бесплодной пары из Китая. Но через полгода после процедуры ЭКО медики выявили, что в ее теле развиваются два плода.

Сначала врачи решили, что это близнецы. Но во время родов стало заметно, что один младенец меньше другого.

Анализ ДНК показал, что у новорожденных абсолютно разный набор генов. Один из детей является родным для Джессики Аллен, а второй для китайской пары.

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