В Башкирии предприятие незаконно добыло ресурсы на 11 миллионов рублей

ООО «Триумф» в 2016 году арендовала у районной администрации сельскохозяйственные земли для организации рыбоводства, но, вырыв три котлована под видом строительства пруда, предприятие добывало ПГС без лицензии на разработку месторождения, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Из карьеров площадью 27 тыс. кв. метров вывезли более 42 тыс. кубометров песчано-гравийной смеси для отсыпки дорог. Стоимость незаконно добытых природных ископаемых превысила 11 миллионов рублей.
Возбуждено административное дело «Пользование недрами без лицензии», предприятие оштрафовано на 800 тысяч рублей. Прокуратура направила в минэкологию информацию о необходимости взыскания причиненного ущерба окружающей среде.