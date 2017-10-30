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В Башкирии предприятие незаконно добыло ресурсы на 11 миллионов рублей

30 октября 2017, 15:14
Штраф составил 800 тысяч рублей.

ООО «Триумф» в 2016 году арендовала у районной администрации сельскохозяйственные земли для организации рыбоводства, но, вырыв три котлована под видом строительства пруда, предприятие добывало ПГС без лицензии на разработку месторождения, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Из карьеров площадью 27 тыс. кв. метров вывезли более 42 тыс. кубометров песчано-гравийной смеси для отсыпки дорог. Стоимость незаконно добытых природных ископаемых превысила 11 миллионов рублей.

Возбуждено административное дело «Пользование недрами без лицензии», предприятие оштрафовано на 800 тысяч рублей. Прокуратура направила в минэкологию информацию о необходимости взыскания причиненного ущерба окружающей среде.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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