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В Уфе молодые семьи оделись в костюмы из вторсырья

29 октября 2017, 11:29
Фантазия молодых горожан была вознаграждена по достоинству.

Вчера, 28 октября, в Lifestyle центре «Башкирия» состоялся финал городского конкурса «Молодая семья-2017». Праздник собрал семь семей из различных районов столицы Башкирии.

Как сообщили в мэрии Уфы, за право называться лучшей семьей города боролись семьи Гилязовых, Азановых, Нагаевых, Нуртдиновых, Салаватовых, Ганиевых и Калкамановых из Демского, Калининского, Кировского, Ленинского, Октябрьского, Орджоникидзевского и Советского районов Уфы.

В этом году концепция конкурса была пересмотрена, его решили провести в форме квеста. Участникам пришлось выполнять нормы ГТО, готовить кулинарные блюда, рисовать и танцевать, а также делать многое другое.

Завершающим этапом финала конкурса стало домашнее задание, приуроченное к Году экологии – экологическое дефиле, в рамках которого участники конкурса демонстрировали членам жюри и гостям праздника модели одежды, изготовленные из вторсырья и бросового материала. Костюмы в итоге получились очень даже симпатичные.

Семейный праздник завершился церемонией вручения подарков от спонсоров и партнеров мероприятия. В номинациях «За романтизм и семейную гармонию» победили Калкамановы, «За динамичность и оригинальность» - Гилязовы, «За верность семейным традициям» - Нуртдиновы, «За креатив и современный подход» - Нагаевы, «За уникальность и самобытность» - Ганиевы, «За спортивный дух» - Салаватовы, «За артистизм и творческий подход» - Азановы.

Имя победителя – обладателя Гран-при городского конкурса станет известно 3 ноября. Чествование победителей и призеров состоится в столичном муниципалитете.

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