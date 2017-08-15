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Мусор в городе: кто и как в Уфе занимается раздельным сбором отходов
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Мусор в городе: кто и как в Уфе занимается раздельным сбором отходов

15 августа 2017, 17:55ГородОльга КорзикФото: Екатерина Петропавловская
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