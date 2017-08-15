Мусор в городе: кто и как в Уфе занимается раздельным сбором отходов

Диля Шамаева, волонтер Клуба Прикладной Экологии «Без Затей».

Диля - инженер пищевого производства. Она закончила Башкирский государственный аграрный университет. О проблеме загрязнения окружающей среды она начала задумывать еще со студенческих времен. Сейчас Диля волонтер Прикладного Клуба Экологии «Без затей».

- Одна среднестатистическая российская семья складывает весь свой мусор в ведро. Каждый день каждая такая семья выносит по одному ведру на площадку. А представляете, сколько этого мусора выносят в один день и набирается с оного только двора? Все это затем вывозится на полигоны, хоронится там, засоряя нашу природу. Я еще в студенчестве об этом часто думала. Позже, когда у меня родился второй ребенок, в нашем дворе установили контейнер для сбора ПЭТ-бутылок. Это уже окончательно поставило точку в моем убеждении, - говорит Диля.

С тех пор Диля стала больше интересоваться этой темой, стала складывать мусор отдельно у себя дома, искать дополнительную информацию в интернете. Позже она узнала, что в Уфе открывается магазин, где будет работать клуб, где будут делиться интересующими ее зданиями. Вскоре она стала волонтером Клуба Прикладной Экологии Без Затей и продвигать в городе идею раздельного сбора мусора.

- Сначала я начала внедрять систему раздельного сбора отходов у себя дома: отдельно складывала макулатуру, пластик, стекло. Конечно, моим домашним эта идея сначала не очень понравилась, пришлось выслушать конструктивную критику на этот счет, но потом мы пришли к общему знаменателю, - рассказывает она. – Мне доставляет удовольствие, что сейчас я выношу лишь небольшое ведро на обычную мусорку.

Сейчас Диля в качестве волонтера принимает участие в акции «Субботка-переработка». Это мероприятие проводится в городе один раз в месяц. Сюда все желающие могут принести мусор.

Диля отмечает, что в последнее время количество людей, которые встают на путь раздельного сбора отходов, увеличивается. Все больше горожан принимают участие в акции «Субботка-переработка».

- Сегодня у жителей нашего города есть возможность с меньшими усилиями сдавать мусор раздельно. Мало, конечно, но все же появляются контейнеры для бумаги и стекла, больше – для ПЭТ-бутылок. Важно, что сегодня любой уфимец может сдать отдельно опасные отходы – это энергосберегающие лампы, градусник, батарейки. Как правило, во дворах устанавливаются специальные оранжевые экобоксы. Их количество по Уфе сейчас растет. Если такого экобокса поблизости нет, можно письменно обратится в УК, или администрацию района, поселения, - говорит Диля.

Лиана Медведева, координатор проекта «Субботка-переработка» в Уфе.

В Уфе каждую последнюю субботу месяца волонтеры проводят «Субботку-переработку», куда можно сдать накопившийся у вас дома мусор.

- Вообще идея акции «Субботка-переработка» принадлежит Всероссийскому Зеленому движению России "ЭКА". В Уфе 6 лет назад Гузель Латыпова представляла ЭКА и Субботку-переработку, она одна из первых экологистов в Уфе. Потом она переехала в другой город, и эту акцию стала проводить я, - рассказывает Лиана Медведева. – Как правило, мусор мы принимаем у горожан с 11 до 13.00 в последнюю или предпоследнюю субботу месяца. Мне даже сложно сказать, откуда это пришло, но, думаю, рано или поздно в жизни взрослого человека такие вещи случаются, прийти к вегетарианству, прийти к тому, чтобы не оставлять за собой мусор, - говорит она.

По ее словам, сократить количество выбрасываемого мусора можно уже в магазине.

- Когда я покупаю продукты в магазине, я обязательно обращаю внимание на упаковку. Стараюсь выбирать такую, которую можно сдать на переработку в Уфе – это, как правило, стекло, картон, пэт-бутылки, - говорит Лиана. – Например, если вы купите в магазине сок в тетрапаке, сдать эту упаковку вы здесь не сможете.

Также Лиана советует при покупке продукции обращать внимание на маркировку.

- На любой упаковке есть знак переработки, по которому производители ориентируются, из чего сделана эта упаковка, но и мы можем понять, что можно сдать, а что – нет, - рассказывает Лиана. Так, по ее словам, в Уфе перерабатываются ПЭТ-бутылки – прозрачные пластиковое бутылки из под соков, молока и т.д., непрозрачные бутылки – не принимаются.

Можно также сдать в Уфе: пластик из полиэтилена высокой плотности, на упаковке должен быть знак - PE-HD, HDPE, PEND или цифра 2 в треугольнике.

В таких тарах обычно продается бытовая химия, косметика, питьевые йогурты. Также можно сдать тару с пометкой РР – полипропилен – номер 5 в треугольнике. - Другие виды пластика пока в Башкирии не принимают.

Иногда, конечно, какие-то оптовики начинают собирать, но все зависит от того, как далеко им необходимо везти, сколько им нужно потратить на логистику. Также принимается полиэтилен, мягкие не шуршащие пакеты, мешочки, стекло, жесть - рассказывает Лиана.

Мусор, который вы можете принести на «Субботку-переработку», должен быть обязательно чистым. Также необходимо снять крышки с пластиковых и стеклянных бутылок, помыть и высушить пластиковые и алюминиевые бутылки, а макулатуру – связать. С помощью этих простых мер можно эффективнее использовать помещение для хранения, которое имеется у волонтеров, а также перевозить мусор и в дальнейшем быстрее отправлять его на переработку.

Артем Тарасенко, руководитель компании по раздельному сбору мусора в Уфе.

Артем Тарасенко в бизнес по раздельному сбору мусора пришел чуть более года назад. Ранее занимал руководящую должность в банковской сфере.

- Вообще, как говорится, все новое – это хорошо забытое старое. Еще при Советском Союзе была отрасль, которая занималась сбором и переработкой вторичного сырья. Тогда собирали и вторчермет, и стеклобой и отходы бумажного производства. Изменились времена, изменились технологии, но принцип остался тот же самый, - говорит Артем Тарасенко.

По его словам, сегодня эта отрасль достаточно конкурентна, но на рынок часто приходят компании, которые не до конца оценивают всю ее сложность.

- Приходят люди, которые считают, что все тут просто. Представьте, себе насколько этот бизнес сегодня тяжел на самом деле. Например, килограмм картона на заводе стоит условно 7 руб. Цена, по которой можно нам самим купить картон, - 4 руб. А ведь еще нужно этот картон отвезти на завод. Соответственно, это траты на оплату бензина и зарплату водителям. В итоге, сколько килограммов надо, чтобы получить хотя бы 100 руб?, - говорит Артем Тарасенко.

Со стеклом, по его словам, другие сложности – оно более дешевое и небезопасно с точки зрения травматизма. В последнее время в области обращения со стеклотарой произошли изменения на законодательном уровне.

- Помните, раньше были приемные пункты стеклотары, где можно было сдать пустую бутылку. Сейчас введен полный запрет на повторное использование стеклотары. Дело в том, что на сегодняшний день порядка 80% бутылочного стекла поступает через сортировку на полигоне. Соответственно, эта стеклотара является загрязненной. Поэтому был принят закон, который полностью запрещает использовать стеклотару. Сейчас бутылки проходят через стеклоплавильную печь, там температура 1200 градусов, вся органика выгорает и появляется чистая стекломасса, из которой делается банка или бутылка, - рассказывает он.

Фирма установила контейнеры по промышленным предприятиям города, а также установила в нескольких парках.

После того, как сырье собрано, его привозят в цех, его сортируют: отдельно - картон, отдельно –газеты, отдельно светлое стекло и отдельно цветное, и так далее. После этого сырье прессуется и отправляется на заводы по переработке. Самыми крупные покупатели – Набережно-Челнинский и Туймазинский комбинаты, пленку и ПЭТ-бутылки покупают промышленные предприятий Уфы. Заводов по переработке стекла в Башкирии нет, поэтому его вывозят в Можгу, Сатку, Воронеж, Минеральные воды. Часто за цветным стеклом приходят и небольшие частные художественные мастерские.

Одна из проблем, с которой сталкиваются предприниматели этой сферы – это текучесть кадров, несмотря на то, что зарплата составляет в среднем 20 тыс. рублей.

- У нас есть одна болезнь, которая по России ходит. Она порою косит наши ряды, - рассказывает Артем Тарасенко.

Что касается вопроса по отношению горожан к раздельному сбору мусора, то, по словам Артема Тарасенко, оно в обществе стало постепенно меняться.

- Например, в прошлом году мы поставили ящик для раздельного сбора мусора в парке «Первомайский». Он очень пользуется популярностью. В этом году уже установили контейнер в микрорайоне Дема. На самом деле, наши люди сознательные и при создании определенных условий они будут складывать бутылки отдельно от пластика. Просто нужно создать определенные условия, дать толчок. Если есть урна, человек выкинет мусор в урну, а если ее нет на протяжении километра – к сожалению…, - размышляет Артем Тарасенко.

Справка

В 2012 году муниципальная компания "Спецавтохозяйство" дала старт акции «Разберем мусор – спасем город». Тогда в городе было определено 20 контейнерных площадок, где были установлены контейнеры для пищевых отходов, модули для сбора ПЭТ - бутылок и крупногабаритных отходов. В этом году в компании заявляли о планах установки еще 50 контейнеров для сбора ПЭТ-тары.