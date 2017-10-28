В Уфе ищут 47-летнего Эдуарда Хайруллина

В Уфе родственники разыскивают 47-летнего Эдуарда Хайруллина. Он пропал в понедельник 23 октября. Как сообщают в группе поиска пропавших людей, в этот день он ушел с работы в поселке Красный Яр примерно в 16,30, двигался в стороны Уфы, но до дома так и не дошел.