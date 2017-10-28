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В Уфе ищут 47-летнего Эдуарда Хайруллина

28 октября 2017, 12:26
Мужчина возвращался с работы, но до дома так и не дошел.

В Уфе родственники разыскивают 47-летнего Эдуарда Хайруллина. Он пропал в понедельник 23 октября. Как сообщают в группе поиска пропавших людей, в этот день он ушел с работы в поселке Красный Яр примерно в 16,30, двигался в стороны Уфы, но до дома так и не дошел.

Мужчина был одет в коричневые джинсы, коричневые ботинки, олимпийку черного цвета с рукавами в белую полоску, под олимпийкой темно-синий джемпер, кепка синего цвета.

Приметы:

Рос 180см., глаза серозеленые, волосы короткие темные.

Если кто-то располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться по телефону:

Полиция: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных).

Дежурный номер РОО "Поиск Детей - Уфа" 8-927-969-89-19

#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
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