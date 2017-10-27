Жители Башкирии, обратившиеся в ФСБ из-за дороги, вновь бьют тревогу

- Сил уже никаких нет, обещали закончить к середине октября, а по приедут, день-два поработают и все. Сейчас технику всю увели с дороги. Обещали до 25 октября закончить, потом до 10 ноября, но отсыпка не ведется. Сейчас звонила Иванцову Е.М. (замглавы администрации Иглинского района), он уже говорит, что дорогу будут делать до конца ноября. Но в снег по строительным нормам дорожные работы не ведутся! Уже и в прокуратуру обратились, в ФСБ, - сообщила активист инициативной группы сельчан Татьяна Галанова.