В Башкирии задержали пасечника, подозреваемого в краже улья

Пенсионер решил съездить на дачу, чтобы проведать ульи. Подъезжая к своему домику, он увидел, как с территории его хозяйства выехал автомобиль. Подобравшись поближе, сельчанин понял, что неизвестный вытащил из садового домика улей, костюм пчеловода и намеревался загрузить эти вещи в машину. Хозяин пасеки своим визитом вспугнул злоумышленника. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба МВД по Башкортостану.