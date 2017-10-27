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В Башкирии двум браконьерам выписали крупный штраф за убийство кабанов

27 октября 2017, 14:27
Причиненный ущерб охотники возместили.

25-летнему жителю Чишминского района Башкирии и 45-летнему уфимцу выписан штраф за совершение преступления по статье «Незаконная охота», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В декабре прошлого года мужчины без разрешительных документов на отстрел животных выехали на охоту на снегоходе в местное лесничество и застрелили двух кабанов из ружья. Туши зверей охотники отвезли на санях к своим автомобилям и, заметив полицейских, скрылись с места преступления.

В результате браконьерства был причинен ущерб на сумму 120 тысяч рублей, которую мужчины возместили. Суд оштрафовал их на 280 тысяч рублей. Сани, снегоход и ружье были конфискованы.

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