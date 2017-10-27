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«Советский спорт» рассказал о фанатах России

27 октября 2017, 13:33
Издание обратилось к истории и современному состоянию фанатского движения в стране.

«Советский спорт» опубликовал большой материал о фанатах. В том числе обратился к истории фанатского движения и рассказал о современной ситуации в нем.

Были описаны такие «движи», как «Ярославка», The Union, «Школа», Music Hall, Capitals, Einfach Jugend, Red Green Vikins.

- Футбольный фанатизм в России сейчас переживает странные времена, когда сильные «движи» на трибунах имеют только пара-тройка клубов, а в целом царит относительное затишье, - делает вывод издание. - С высокой степенью вероятности можно прогнозировать, что чемпионат мира по футболу-2018 пройдет спокойно. Теми или иными методами контроля, паспортами болельщика, принудительным повиновением силовые структуры добьются результата. Но как долго фанаты продержатся без активных выступлений после «мундиаля» - большой вопрос. Ведь как бы ни был поражен разными болезнями организм такого явления как русский фанатизм, все же он скорее жив, чем мертв.

Более подробно о фанатах можно прочитать на сайте "Советского спорта".

#Новости#Рустэм Башкирцев#Спорт
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