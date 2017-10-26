Аэрофлот переходит на зимнее расписание полетов

В сезон зимней навигации Аэрофлот вступает в качестве одного из самых мощных игроков мировой отрасли – по итогам 2016 года Аэрофлот вошел в топ-20 глобальных авиакомпаний, заняв 18 место в мире по объемам перевозок пассажиров. Спустя почти 30 лет Аэрофлот официально возвратился в мировую элиту пассажирской авиации и признан сильнейшим авиационным брендом мира и сильнейшим брендом России.
Еще одним достижением Аэрофлота в прошедшем сезоне стало первое место по объему авиаперевозок на транзитных маршрутах между Европой и Азией – самом открытом и конкурентном рынке мировой гражданской авиации.
Авиапассажиры со всего мира признают объективные успехи российского национального перевозчика на глобальном рынке. За качество обслуживания Аэрофлот удостоен множества отраслевых наград и премий. В числе недавних достижений – высший рейтинг «пять звезд» от американской авиационной ассоциации APEX и звание «Самой любимой авиакомпании Китая». Обе эти награды присуждены на основе голосования потребителей туристических услуг и часто летающих пассажиров.
В сезоне «Зима-2017/2018» ведущий российский перевозчик будет выполнять собственные рейсы по 137 направлениям в 51 страну мира. География полетов охватывает 50 маршрутов на территории России, 15 пунктов в 7 странах СНГ и 72 пункта дальнего зарубежья (в том числе 50 маршрутов – в Европу, 13 – в Азию, 5 – в Америку, 4 – на Ближний и Средний Восток).
В наступающем зимнем сезоне авиакомпания открывает полеты между Москвой и Ульяновском, начало которых было запланировано еще летом, но перенесено из-за изменения сроков реконструкции аэропорта Баратаевка. Рейсы будут выполняться два раза в день. Точная дата начала полетов будет объявлена дополнительно сразу после ввода аэропорта в эксплуатацию.
Особенностью зимнего расписания Аэрофлота становится значительное увеличение частоты на действующих авиалиниях. В сравнении с летним сезоном 2017 года по целому ряду направлений, пользующихся особым спросом, добавляются ежедневные рейсы. На семь рейсов в неделю увеличится частота полетов в пять пунктов России: Красноярск (с 21 до 28 в неделю), Пермь (с 30 до 37 в неделю), Ростов (с 42 до 49 в неделю), Сургут (с 14 до 21 в неделю), Челябинск (с 28 до 35 в неделю). Также по одному ежедневному рейсу прибавится на воздушных линиях из Москвы в Будапешт (с 14 до 21 рейса в неделю), Дубай (с 14 до 21 в неделю), Милан (с 28 до 35 в неделю), Рим (с 28 до 35 в неделю), Стамбул (с 21 до 28 в неделю), Хельсинки (с 14 до 21 в неделю).
В соответствии с сезонным спросом возрастает частота полетов на популярный курорт Мале (с 2 до 5 в неделю). Любителям серфинга и дайвинга Аэрофлот предоставляет услугу бесплатной перевозки их снаряжения при условии, что общий вес комплекта оборудования не превышает 23 кг.
По ряду маршрутов сохраняется такое же количество рейсов, как и прошедшим летом. Среди них города России (Астрахань, Белгород, Оренбург, Салехард, Ставрополь, Ханты-Мансийск) и зарубежья (Аликанте, Афины, Барселона, Ереван, Костанай, Лиссабон, Нью-Йорк, Самарканд).
Географию полетов Аэрофлота органично дополняет разветвленная сеть маршрутов дочерних компаний.
В зимнем сезоне авиакомпания «Россия» будет выполнять рейсы по 57 маршрутам. Из Санкт-Петербурга запланированы полеты в 41 пункт России и мира, среди которых уже ставшие популярными направления: Симферополь, Сочи, Краснодар, Рим, Милан, Париж, Женева, Берлин, Прага, Тель-Авив. Из Внуково региональный перевозчик будет выполнять рейсы в Крым, на курорты Краснодарского края и в города Дальнего Востока. Кроме того, авиакомпания «Россия» будет осуществлять пассажирские перевозки из Ростова в Симферополь и Тель-Авив.
Авиакомпания «Аврора» предоставляет широкие возможности для путешествий на Дальнем Востоке. Этой зимой она будет выполнять как магистральные рейсы из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, так и внутрирегиональные рейсы.
Лоукостер «Победа» развивает собственную уникальную сеть перевозок по 47 направлениям как в России, так и за рубежом.
В зимнем сезоне 2017-2018 Группа «Аэрофлот» без учета дочерней низкобюджетной авиакомпании «Победа» будет выполнять собственные регулярные полеты по 210 маршрутам (196 из них не повторяются) в 51 страну мира.
Географию полетов Группы «Аэрофлот» дополнят 173 направления, полеты по которым будут выполняться с авиакомпаниями-партнерами в рамках договоров о совместном использовании кодов (код-шеринга). Благодаря этому сотрудничеству в маршрутной сети Аэрофлота появятся еще 19 государств: Австралия, Албания, Алжир, Босния и Герцеговина, Гана, Индонезия, Ирландия, Исландия, Кения, Люксембург, Камбоджа, Мальта, Македония, Марокко, Мьянма, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Словения и Тунис.
Итого с учетом партнерских отношений в зимнем расписании 2017-2018 гг. группа компаний «Аэрофлот» будет выполнять полеты по 383 маршрутам (369 из них не повторяются) в 70 стран мира, включая Россию.
АЭРОФЛОТ — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1074 пункта в 177 странах. В 2016 году Аэрофлот перевёз 29 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 43,4 млн.
Аэрофлот первым из российских компаний стал обладателем высокого рейтинга «четыре звезды» Skytrax по качеству сервиса. В 2017 году в шестой раз стал обладателем престижной международной премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы». В этом же году Аэрофлот удостоен высшего рейтинга «пять звёзд» в самой престижной категории — «Глобальная авиакомпания» — от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот в 2017 году признан самым сильным брендом России и сильнейшим авиационным брендом в мире по версии международного агентства Brand Finance. Также Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией Европы по версии крупнейшего в мире сайта о путешествиях TripAdvisor и получил звание «Любимой иностранной авиакомпании в Китае».
Аэрофлот в 2017 году занял первое место по объёму авиаперевозок на самом конкурентном рынке мировой гражданской авиации — транзитном направлении между Европой и Азией, увеличив соответствующий показатель 2016 года на 12%. Эти данные приводит портал Airline Network News & Analysis (anna.aero) — один из ведущих британских аналитических ресурсов по авиационной тематике.
Аэрофлот располагает одним из самых молодых самолётных парков в мире, который насчитывает 210 воздушных судов. Аэрофлот базируется в Москве, в международном аэропорту Шереметьево.
Аэрофлот входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полётов. Коэффициент программы Европейской комиссии SAFA у Аэрофлота соответствует уровню ведущих мировых авиакомпаний.
Аэрофлот первым из российских перевозчиков вошёл в реестр операторов IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. Авиакомпания успешно прошла аудит безопасности наземного обслуживания ISAGO. Интегрированная система менеджмента ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» сертифицирована по стандартам ISO 9001:2015 и ISO 14001:2004.