Аэрофлот переходит на зимнее расписание полетов

Особенностью зимнего расписания Аэрофлота становится значительное увеличение частоты на действующих авиалиниях. В сравнении с летним сезоном 2017 года по целому ряду направлений, пользующихся особым спросом, добавляются ежедневные рейсы. На семь рейсов в неделю увеличится частота полетов в пять пунктов России: Красноярск (с 21 до 28 в неделю), Пермь (с 30 до 37 в неделю), Ростов (с 42 до 49 в неделю), Сургут (с 14 до 21 в неделю), Челябинск (с 28 до 35 в неделю). Также по одному ежедневному рейсу прибавится на воздушных линиях из Москвы в Будапешт (с 14 до 21 рейса в неделю), Дубай (с 14 до 21 в неделю), Милан (с 28 до 35 в неделю), Рим (с 28 до 35 в неделю), Стамбул (с 21 до 28 в неделю), Хельсинки (с 14 до 21 в неделю).