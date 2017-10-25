В Башкирии ученики вынуждены ходить в школу за 16 километров от дома

Родители школьников в Чишминском районе обратились в прокуратуру для защиты своих прав, сообщили в пресс-службе ведомства. Из-за отсутствия школы в селе санатория Алкино 26 детей были вынуждены обучаться в соседнем населенном пункте, который находится в 16 километрах.