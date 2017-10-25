«Советский спорт» взял откровенное интервью у брата Федора Емельяненко

- Почему ни у кого не возникает вопросов, из-за чего наши российские спортсмены едут выступать в Европу и Америку. В США, например, наши бойцы выступают по рабочей визе, соответственно, с боев они платят налоги в американскую казну. А у американцев чувство русофобии на уровне ДНК. Но тем не менее никто не задает вопросов об этом.