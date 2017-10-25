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Погода в Башкирии: на этой неделе начнут замерзать реки

25 октября 2017, 09:50
По прогнозам синоптиков, это произойдет раньше обычного срока.

Башгидромет сообщил примерный срок, когда реки республики должны покрыться льдом, как верный признак вступления зимы в свои права. По данным специалистов, это начнется раньше обычного срока на несколько дней.

По прогнозам синоптиков, буквально через пару недель температура воздуха в Башкирии стабильно закрепится на отметке 0 градусов и ниже. Тогда и должна начаться замерзание рек на территории всего региона

В горных районах данный процесс должен начаться еще быстрее, потому что из-за там холодной массы воздуха температура воды в реках уже сейчас колеблется между 1,5 и 3 градусами тепла.

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#Новости#Татьяна Майорова,#Общество
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