Чиновники мэрии Уфы нарушили закон, оставив дамбу бесхозяйной

Дамба долго не ремонтировалась и не проверялась на соответствие техническим требованиям, что привело к угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей. Администрация меры по постановке имущества на учет в качестве бесхозяйного для дальнейшего оформления в муниципальную собственность не приняла.