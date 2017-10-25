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Чиновники мэрии Уфы нарушили закон, оставив дамбу бесхозяйной

25 октября 2017, 12:01
Администрация города, в нарушение своих обязанностей, не приняла меры по постановке имущества на учет в качестве бесхозяйного.

Вблизи улицы 2-я Кооперативная в Уфе находится дамба, которая препятствует затоплению жилых домов, построенных рядом с Белой и является бесхозяйной, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Дамба долго не ремонтировалась и не проверялась на соответствие техническим требованиям, что привело к угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей. Администрация меры по постановке имущества на учет в качестве бесхозяйного для дальнейшего оформления в муниципальную собственность не приняла.

Прокуратура потребовала от чиновников в судебном порядке устранить нарушения. Суд с доводами представителей ведомства согласился, надзорное ведомство проконтролирует судебное решение.

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