Федор Емельяненко в Уфе: Своему сыну я бы не пожелал моего пути

- Через два-три года вы вольетесь в сборную России, будете представлять нашу страну на самых престижных чемпионатах, на международной арене. А сегодня – ваш шанс показать себя и свою волю к победе лучшим тренерам. Желаем вам удачи, спортивных достижений и каждому из вас состояться не только в спорте, но и в жизни, проявляя себя в любых обстоятельствах высоконравственными людьми.