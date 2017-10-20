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В России вступили в силу изменения в регламенте ГИБДД

20 октября 2017, 17:36
Административный регламент, который регулирует правила поведения сотрудников ГАИ при взаимодействии с водителями, впервые изменили с 2009 года.

Как сообщает издание Dni.ru, одно из главных нововведений связано с автоматической фиксацией нарушений. Из регламента убрали пункт, который не позволял сотрудникам ГИБДД выписывать штраф, основываясь на показаниях камеры, установленной на участке дороги, где действует временный знак ограничения скорости.

Помимо этого, инспекторы теперь официально имеют право останавливать автомобили вне стационарных постов, однако будут наказываться за маскировку патрульного автомобиля.

Также сотрудники ГАИ теперь могут требовать передать документы без удерживающих устройств. К тому же они обязаны вернуть водителя к машине после медицинского освидетельствования, даже если процедура проводилась на посту ДПС.

Еще один пункт, подвергшийся исключению из регламента, связан со справками о ДТП, которые были необходимы, чтобы страховая компания выплатила деньги пострадавшему в аварии.

Вызвала недовольство и отмена пункта регламента, который разрешал снимать на камеру работу сотрудника ГАИ. Решение было обусловлено тем, что данное право прописано в законе «О полиции».

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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