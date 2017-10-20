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В Башкирии в этом году более 160 работников не допустили к производству

20 октября 2017, 10:32
Работодатели не проводили обучение и не проверяли знания по охране труда, что создавало угрозы жизни и здоровью сотрудников.

В этом году в Башкирии на 15 предприятиях более 150 сотрудников были отстранены от работы по требованию Гострудинспекции. Ведомство приняло такое решение из-за того, что возникала угроза жизни и здоровью сотрудников, так как работодатели не проводил обучение, инструктажи, проверку знаний по охране труда.

Так, до работы не были допущены 88 сотрудников сибайского ООО «Ремонтно-механический завод», 17 сотрудников уфимского детского лагеря «Альбатрос» , 14 работников уфимского ООО «Потенциал-Недра» (г. Уфа) и 11 работников калининградского ООО «БалтЭнергоМонтаж» .

Виновные лица оштрафованы на 1,7 млн руб.

#Новости#Башкирия#Охрана труда#Рустэм Башкирцев#Общество
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