В Башкирии в этом году более 160 работников не допустили к производству

В этом году в Башкирии на 15 предприятиях более 150 сотрудников были отстранены от работы по требованию Гострудинспекции. Ведомство приняло такое решение из-за того, что возникала угроза жизни и здоровью сотрудников, так как работодатели не проводил обучение, инструктажи, проверку знаний по охране труда.