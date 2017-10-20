В Башкирии родителей обучат домашней реабилитации детей, страдающих ДЦП

В рамках проекта родителей детей, больных детским церебральным параличом, обучат реабилитации в домашних условиях по методу Войта-терапии на основе индивидуальных консультаций и рекомендаций от специалистов. Более того, в течение всего проекта планируется психологически поддерживать родителей и семьи, где воспитываются особенные дети.