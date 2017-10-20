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В Башкирии родителей обучат домашней реабилитации детей, страдающих ДЦП

20 октября 2017, 18:24
Проект создан на основе президентского гранта. Цель проекта – дать не рыбу, а удочку.

Сегодня благотворительный фонд «Изгелек» презентовал свой проект, созданный на президентский грант. Полученная сумма пойдет на реализацию проекта «Навыки домашней реабилитации по методу Войта-терапии для 120 детей с ограниченными возможностями здоровья до 15 лет».

В рамках проекта родителей детей, больных детским церебральным параличом, обучат реабилитации в домашних условиях по методу Войта-терапии на основе индивидуальных консультаций и рекомендаций от специалистов. Более того, в течение всего проекта планируется психологически поддерживать родителей и семьи, где воспитываются особенные дети.

- Всего по нашему проекту пятидневный курс лечения по методу Войта-терапии пройдут 120 детей со всей республики. На шестой день специалисты будут проводить обучающие занятия с родителями. Специалисты научат выполнять упражнения в домашних условиях, - рассказала о проекте ведущий координатор программы Альфия Гимадеева.

Известно, что реализовать проект помогут три отобранные клиники, где и будет проходить обучение родителей 120-ти детей. Каждый месяц будут отобраны по 10 детей. Желающие принять участие в проекте семьи должны собрать документы и пожать заявку на участие.

Отметим, что основной принцип Войта-терапии – рефлекторная локомоция (автоматическое, стандартное, циклическое, возвратно-поступательное движение), нацеленная на взаимодействие с центральной нервной системой для вызова определенных реакций. При помощи упражнений Войта-терапии удается добиться раздражения рецепторов, за счет чего начинают сокращаться нужные мышцы и появляются необходимые рефлексы.

Благотворительный фонд «Изгелек» работает с 2012 года. За это время им удалось помочь более 6 тысячам детей и взрослых на сумму более 200 миллионов рублей.

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