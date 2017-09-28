Малышу из Башкирии, больному "смертельным мрамором", собрали 19 миллионов

- Знаете, мы не ожидали, что вокруг нашей беды за такое короткое время сплотится огромное количество неравнодушных людей! - пишут администраторы группы. - Мы поняли, что мы не одни в нашей борьбе за жизнь Арсюши и это вдохновляет родителей и нас на дальнейшую борьбу за жизнь нашего малыша! Хочется сказать слова благодарности Вам всем-всем — людям, способным дарить тепло своих сердец. Спасибо Вам за внимание, сострадание, милосердие!