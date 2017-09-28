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Малышу из Башкирии, больному "смертельным мрамором", собрали 19 миллионов

28 сентября 2017, 09:11
Двухлетнему Арсению Байтимерову из Салавата, больному "мраморной болезнью", удалось собрать всю сумму на лечение. Малышу, которому врачи в России долго не могли поставить верный диагноз, пришлось собирать деньги очень быстро, но все завершилось благополучно. Уже в октябре Арсения повезут на операцию в Израиль.

О том, что сбор средств на лечение Арсения закрыт, сообщили администраторы группы его поддержки в социальной сети Вконтакте. Все прошедшие несколько месяцев здесь кипела работа: деньги поступали круглосуточно, за время сбора средств в группу вступило более 7,5 тыс человек.

- Знаете, мы не ожидали, что вокруг нашей беды за такое короткое время сплотится огромное количество неравнодушных людей! - пишут администраторы группы. - Мы поняли, что мы не одни в нашей борьбе за жизнь Арсюши и это вдохновляет родителей и нас на дальнейшую борьбу за жизнь нашего малыша! Хочется сказать слова благодарности Вам всем-всем — людям, способным дарить тепло своих сердец. Спасибо Вам за внимание, сострадание, милосердие!

Основные средства на лечение больного ребенка выделили крупные благотворительные фонды - "Мать и Дитя", "Русфонд" и немецкий "Ein Herz für Kinder''. Деньги также собирались посредством многочисленных благотворительных акций как в Салавате, так и за его пределами.

Мама Арсения также поблагодарила всех, кто участвовал в сборе средств, на своей странице Вконтакте.

- Дорогие мои, любимые…Ущипните меня , я не верю…нет не так! - написала Гульназ Байтимерова. - Меня просто переполняют чувства благодарности и любви к вам всем!Вы настоящие волшебники и совершили самое настоящее чудо!

На операцию в израильскую клинику Арсений с мамой едут уже в середине октября. Для него уже нашли донора, и родители надеются, что все пройдет благополучно.

- Домашние устроили сумбур, Арсений не спит , поёт песни, - пишет Гульназ. - Малыш будто чувтвует, что произошло что-то важное. Вы подарили нам с Арсюшей надежду на будущее, и мы вас еще удивим! Всех целуем, всех любим!

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