Малышу из Башкирии, больному "смертельным мрамором", собрали 19 миллионов

О том, что сбор средств на лечение Арсения закрыт, сообщили администраторы группы его поддержки в социальной сети Вконтакте. Все прошедшие несколько месяцев здесь кипела работа: деньги поступали круглосуточно, за время сбора средств в группу вступило более 7,5 тыс человек.
- Знаете, мы не ожидали, что вокруг нашей беды за такое короткое время сплотится огромное количество неравнодушных людей! - пишут администраторы группы. - Мы поняли, что мы не одни в нашей борьбе за жизнь Арсюши и это вдохновляет родителей и нас на дальнейшую борьбу за жизнь нашего малыша! Хочется сказать слова благодарности Вам всем-всем — людям, способным дарить тепло своих сердец. Спасибо Вам за внимание, сострадание, милосердие!
Основные средства на лечение больного ребенка выделили крупные благотворительные фонды - "Мать и Дитя", "Русфонд" и немецкий "Ein Herz für Kinder''. Деньги также собирались посредством многочисленных благотворительных акций как в Салавате, так и за его пределами.
Мама Арсения также поблагодарила всех, кто участвовал в сборе средств, на своей странице Вконтакте.
- Дорогие мои, любимые…Ущипните меня , я не верю…нет не так! - написала Гульназ Байтимерова. - Меня просто переполняют чувства благодарности и любви к вам всем!Вы настоящие волшебники и совершили самое настоящее чудо!
На операцию в израильскую клинику Арсений с мамой едут уже в середине октября. Для него уже нашли донора, и родители надеются, что все пройдет благополучно.
- Домашние устроили сумбур, Арсений не спит , поёт песни, - пишет Гульназ. - Малыш будто чувтвует, что произошло что-то важное. Вы подарили нам с Арсюшей надежду на будущее, и мы вас еще удивим! Всех целуем, всех любим!