mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Ирек Ялалов поручил чиновникам подготовиться к большому половодью

14 февраля 2017, 10:04
Он подчеркнул, что работу необходимо начинать уже сейчас

Сегодня на утренней оперативке глава администрации Уфы Ирек Ялалов поручил серьезно подготовиться к половодью.
- Ситуация сложная, поэтому мы должны готовиться к большому половодью, - сказал он подчиненным. - Не будет - слава Богу, но мы должны быть готовы к самому серьезному половодью. Все должно быть отработано, начиная от функционирования социальных, медицинских, образовательных объектов, заканчивая обучением детей в тех микрорайонах,куда придет большая вода.
Ялалов подчеркнул, что работу противопаводковых штабов, которые уже созданы в каждом районе города, необходимо начинать уже сейчас, причем в ежедневном режиме.
- В регламенте все прописано. Что делать, вы знаете, - отметил он.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07