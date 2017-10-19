Аэрофлот перевозит снаряжение серфингистов и дайверов бесплатно

Снаряжение для серфинга может включать доску для серфинга и комплект плавников к ней, крепление, гидрокостюм, специальную обувь, а также прочие аксессуары общим весом не более 5 кг. Дайверы могут перевезти компенсатор плавучести, гидрокостюм, шлем, перчатки, боты или ласты и дополнительные принадлежности, общий вес которых не должен превышать 5 кг. С полным списком оборудования, разрешенного к перевозке в составе комплекта, пассажиры могут ознакомиться на страничке акции.
Предложение распространяется на период перевозки до 24 марта 2018 г. включительно (с датой обратного рейса не позднее 24 апреля 2018 г. включительно).
Услуга бесплатной перевозки оборудования предоставляется на собственных регулярных рейсах Аэрофлота и на рейсах, выполняемых дочерними авиакомпаниями под коммерческим управлением Аэрофлота.
Пассажирам необходимо предварительно согласовать перевозку, обратившись в контактный центр (8-800-444-5555) или в офисы продаж.
На рейсах, операторами которых являются сторонние авиакомпании-партнеры (номера рейсов - SU3000-4999), услуга не предоставляется.
В 2017 году Аэрофлот добился изменения законодательства относительно норм провоза багажа. Закон об отмене норм провоза бесплатного багажа позволил дочерней авиакомпании Аэрофлота «Победе» снизить минимальный тариф до 499 руб. При этом «Аэрофлот» не намерен вводить безбагажные тарифы и планирует оставить без изменений норму провоза ручной клади в салоне самолета.
АЭРОФЛОТ — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1074 пункта в 177 странах. В 2016 году Аэрофлот перевёз 29 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 43,4 млн.
Аэрофлот первым из российских компаний стал обладателем высокого рейтинга «четыре звезды» Skytrax по качеству сервиса. В 2017 году в шестой раз стал обладателем престижной международной премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы». В этом же году Аэрофлот удостоен высшего рейтинга «пять звёзд» в самой престижной категории — «Глобальная авиакомпания» — от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот в 2017 году признан самым сильным брендом России и сильнейшим авиационным брендом в мире по версии международного агентства Brand Finance. Также Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией Европы по версии крупнейшего в мире сайта о путешествиях TripAdvisor и получил звание «Любимой иностранной авиакомпании в Китае».
Аэрофлот в 2017 году занял первое место по объёму авиаперевозок на самом конкурентном рынке мировой гражданской авиации — транзитном направлении между Европой и Азией, увеличив соответствующий показатель 2016 года на 12%. Эти данные приводит портал Airline Network News & Analysis (anna.aero) — один из ведущих британских аналитических ресурсов по авиационной тематике.
Аэрофлот располагает одним из самых молодых самолётных парков в мире, который насчитывает 210 воздушных судов. Аэрофлот базируется в Москве, в международном аэропорту Шереметьево.
Аэрофлот входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полётов. Коэффициент программы Европейской комиссии SAFA у Аэрофлота соответствует уровню ведущих мировых авиакомпаний.
Аэрофлот первым из российских перевозчиков вошёл в реестр операторов IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. Авиакомпания успешно прошла аудит безопасности наземного обслуживания ISAGO. Интегрированная система менеджмента ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» сертифицирована по стандартам ISO 9001:2015 и ISO 14001:2004.