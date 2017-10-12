Как в Уфе взять ипотеку со ставкой 7,4 процента

– Купить квартиру комфорт- или бизнес-класса можно в ипотеку от нашего постоянного партнера – Сбербанка России с низкой ставкой – 7,4% годовых на весь срок кредитования. Это жилье в благоустроенных районах с отличной транспортной доступностью – на Горсовете, в Зеленой роще, Кузнецовском затоне и историческом центре города – на улице Ленина. Кроме того, большой популярностью у наших клиентов сегодня пользуется ипотека без первого взноса. Вы получаете новую квартиру всего за 520 рублей в день, не делая при этом никакого первоначального платежа, – рассказывает руководитель отдела продаж ГК «Госстрой» Екатерина Прокудина.