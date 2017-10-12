Как в Уфе взять ипотеку со ставкой 7,4 процента

Главные причины – низкая процентная ставка и удобные условия кредитования строящегося жилья. В пользу новостроек также говорит появление современных и интересных проектов с функциональными планировками, оригинальными архитектурными решениями и благоустроенной территорией.
Стать счастливым обладателем современной и комфортной квартиры на более чем выгодных условиях сегодня предлагает один из крупнейших застройщиков республики – Группа Компаний «Госстрой». Приобрести жилье можно как с низкой процентной ставкой по ипотеке от банков-партнеров, так и с помощью удобных программ от застройщика.
– Купить квартиру комфорт- или бизнес-класса можно в ипотеку от нашего постоянного партнера – Сбербанка России с низкой ставкой – 7,4% годовых на весь срок кредитования. Это жилье в благоустроенных районах с отличной транспортной доступностью – на Горсовете, в Зеленой роще, Кузнецовском затоне и историческом центре города – на улице Ленина. Кроме того, большой популярностью у наших клиентов сегодня пользуется ипотека без первого взноса. Вы получаете новую квартиру всего за 520 рублей в день, не делая при этом никакого первоначального платежа, – рассказывает руководитель отдела продаж ГК «Госстрой» Екатерина Прокудина.
Также клиентам ГК «Госстрой» доступны такие выгодные программы, как трейд-ин, или обмен вторичного жилья на новую квартиру и беспроцентная рассрочка – без залогов, поручителей и бумажной волокиты.
По подсчетам специалистов, сегодня заемщику для обслуживания ипотечного кредита требуется меньше денежных средств, чем годом ранее. Поэтому присмотритесь к выгодным предложениям банков и застройщиков. И те, и другие охотно идут навстречу будущим новоселам, а значит, покупку жилья не стоит откладывать в долгий ящик.
По вопросам покупки квартир в ГК «Госстрой» обращайтесь в офис продаж по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 и по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80. Информация также доступна на сайте gosstroy.info.