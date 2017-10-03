Какой должна быть температура в детских садах и школах для здоровья детей

Специалисты Роспотребнадзора считают одним из основных мероприятий в профилактике заболеваемости ОРВИ у детей – поддержание микроклимата в детских учреждениях, таких как школы и детские сады,передает Башинформ. Так, температура воздуха в актовом зале, столовой, рекреации, гардеробе и вестибюле должна быть от +18 и до +24°C. В спортзалах и комнатах для проведения секций – от 17 до 20°C, в спальне и игровых комнатах детсада – от +20 до +24°C.