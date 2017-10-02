В Башкирии задержан мужчина, который убил женщину и сжег ее труп

Сегодня, 2 октября, стало известно, что в городе Салавате задержан 22-летний мужчина, который подозревается в жестоком убийстве женщины и сожжении ее трупа. Об этом сообщили в следкоме республики.
Напомним, обнаружение этого трупа 29 сентября переполошило всю республику. Жители Салавата были не на шутку напуганы этим событием, поставив их в один ряд с такими недавними резонансными преступлениями, происшедшими в Салавате, как убийство 28-летней матери двоих детей в лесу и групповое избиение подростка.
По данным следкома, события, предшествовавшие трагедии, развивались следующим образом. Вечером 26 сентября произошел конфликт между 59-летней женщиной и ее нетрезвой родственницей, являющейся хозяйкой квартиры. Когда дошло до рукоприкладства, 22-лений парень, присутствовавший во время драки, ударил 59-летнюю зачинщицу конфликта табуретом по голове, а затем его приятельница разбила об ее голову бутылку. Молодой мужчина задушил раненную женщину и вместе со своей знакомой завернул ее тело в ковер и спрятал в кладовке.
Решив избавиться от трупа, вместе они купили горючую жидкость и перчатки, а ночью вынесли тело на площадку между гаражами и сожгли. Когда на следующий день тело было обнаружено, хозяйка квартиры, чтобы отвести от себя подозрение, написала в полицию заявление об ее исчезновении своей родственницы.
Тем не менее, оперативникам удалось изобличить криминальную пару в совершении преступления. Молодой мужчина, убивший 59-летнюю женщину, задержан и дал признательные показания.
Следствие по уголовному делу продолжается.