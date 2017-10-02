В Башкирии задержан мужчина, который убил женщину и сжег ее труп

По данным следкома, события, предшествовавшие трагедии, развивались следующим образом. Вечером 26 сентября произошел конфликт между 59-летней женщиной и ее нетрезвой родственницей, являющейся хозяйкой квартиры. Когда дошло до рукоприкладства, 22-лений парень, присутствовавший во время драки, ударил 59-летнюю зачинщицу конфликта табуретом по голове, а затем его приятельница разбила об ее голову бутылку. Молодой мужчина задушил раненную женщину и вместе со своей знакомой завернул ее тело в ковер и спрятал в кладовке.