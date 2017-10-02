mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии задержан мужчина, который убил женщину и сжег ее труп

2 октября 2017, 15:29
Речь идет о сожженном трупе, который был найден в Салавате в минувшую пятницу и переполошил всю республику.

Сегодня, 2 октября, стало известно, что в городе Салавате задержан 22-летний мужчина, который подозревается в жестоком убийстве женщины и сожжении ее трупа. Об этом сообщили в следкоме республики.

Напомним, обнаружение этого трупа 29 сентября переполошило всю республику. Жители Салавата были не на шутку напуганы этим событием, поставив их в один ряд с такими недавними резонансными преступлениями, происшедшими в Салавате, как убийство 28-летней матери двоих детей в лесу и групповое избиение подростка.

По данным следкома, события, предшествовавшие трагедии, развивались следующим образом. Вечером 26 сентября произошел конфликт между 59-летней женщиной и ее нетрезвой родственницей, являющейся хозяйкой квартиры. Когда дошло до рукоприкладства, 22-лений парень, присутствовавший во время драки, ударил 59-летнюю зачинщицу конфликта табуретом по голове, а затем его приятельница разбила об ее голову бутылку. Молодой мужчина задушил раненную женщину и вместе со своей знакомой завернул ее тело в ковер и спрятал в кладовке.

Решив избавиться от трупа, вместе они купили горючую жидкость и перчатки, а ночью вынесли тело на площадку между гаражами и сожгли. Когда на следующий день тело было обнаружено, хозяйка квартиры, чтобы отвести от себя подозрение, написала в полицию заявление об ее исчезновении своей родственницы.

Тем не менее, оперативникам удалось изобличить криминальную пару в совершении преступления. Молодой мужчина, убивший 59-летнюю женщину, задержан и дал признательные показания.

Следствие по уголовному делу продолжается.

Материалы по теме
Три сожженных трупа оказались делом рук скромного школьного учителяПосле серии страшных ЧП население города в Башкирии близко к панике Очередное ЧП в Салавате: молодые парни устроили перестрелку из-за музыки
#Новости#Убийство#Татьяна Майорова,#Происшествия#Видео
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48