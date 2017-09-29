После серии страшных ЧП население города в Башкирии близко к панике

- Без разницы, вообще, кого сожгли, бомжа ли, не бомжа, мертвого ли, живого… Последние события, словно по цепочке протекающие в нашем городе, заставляют уже задуматься, что пора уезжать из города или запасаться «предохранителями» в виде баллончиков и шокеров и поменьше шарахаться по злачным местам, да и вообще по городу... Какой-то "мама-ама криминал"... Читать постоянно такие новости в группах уже утомляет... Что не день, то "праздник", - поделилась мнением Юлия Яковлева.