После серии страшных ЧП население города в Башкирии близко к панике

Сегодня, 29 сентября, поздно вечером, в группах социальных сетей города Салавата появилась жуткая информация о гибели девушки, которая предположительно могла быть сожжена живьем. По уточненным данным, страшная находка была сделана за гаражами в районе улицы Калинина. Информация изложена вполне правдоподобно.
- Не хотелось о плохом, но рядом с гаражами (за трамвайным мостом) найден труп девушки, точнее то, что от него осталось (труп сожгли). Видео прикреплять не будем, так как группу просматривают дети. Ждем информации из официальных источников, - так прокомментировали данное событие администраторы группы Новости города Салавата - СалаватИнформ.
В других группах видео опубликовали. На нем запечатлен осмотр места происшствия. Видео предположительно было сделано сотрудниками полиции, вызванными по тревожному звонку к месту обнаружения трупа.
Никакой официальной информации от полиции либо городских властей по поводу этой информации по ситуации на 23.30 пока не опубликовано.
Тем временем, судя по комментариям к этим новостям в соцсетях, жители Салавата близки к панике.
- Насколько я понимаю, гаражи находятся неподалеку от места пересечения улиц Калинина и Малая Объездная, Если это так, то тогда должны быть свидетели, потому что там продавцы свой товар охраняют по ночам в машинах, - предположил Роберт Шафиев.
- Без разницы, вообще, кого сожгли, бомжа ли, не бомжа, мертвого ли, живого… Последние события, словно по цепочке протекающие в нашем городе, заставляют уже задуматься, что пора уезжать из города или запасаться «предохранителями» в виде баллончиков и шокеров и поменьше шарахаться по злачным местам, да и вообще по городу... Какой-то "мама-ама криминал"... Читать постоянно такие новости в группах уже утомляет... Что не день, то "праздник", - поделилась мнением Юлия Яковлева.
- Похоже, жителям Салавата придется организовывать группы добровольцев, чтобы защищать себя от таких беспредельщиков, - считает Ильдар Ильгизаров.
- Я думаю, уже пришло время собрать 150 тысяч человек возле администрации города, - заявил пользователь с ником Vin Dizel.
Напомним, на этой неделе город Салават, как минимум, дважды стал героем резонансных криминальных новостей. Сначала, в начале недели, в интернете появился видеоролик избиения подростка толпой подростков. А к концу недели стали известны подробности убийства молодой матери двоих детей, которая в канун своего дня рождения пропала, уехав в неизвестно направлении со знакомым по переписке. Как оказалось, именно этот мужчина и убил ее.
Медиакорсеть будет следить за развитием событий.