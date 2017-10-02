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Очередное ЧП в Салавате: молодые парни устроили перестрелку из-за музыки

2 октября 2017, 10:57
О пострадавших не сообщается.

Очередное ЧП накануне поздно вечером произошло в башкирском Салавате. Около 21.30 в дежурную часть полиции поступило сообщение о стрельбе возле дома № 102 по ул. Калинина. На место выехала оперативная группа.

Как выяснилось позже, возле подъезда дома между 23-летним жильцом, его приятелем и гостями его соседей произошел конфликт, причиной которого послужила громкая музыка в квартире жильца. В ходе ссоры один из жильцов дома, не выдержав, достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил.

В настоящий момент устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося, проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Владелец оружия уже задержан.

Напомним, на минувшей неделе город Салават, как минимум, дважды стал героем резонансных криминальных новостей. Сначала, в начале недели, в интернете появился видеоролик избиения подростка толпой подростков. А к концу недели стали известны подробности убийства молодой матери двоих детей, которая в канун своего дня рождения пропала, уехав в неизвестно направлении со знакомым по переписке. Как оказалось, именно этот мужчина и убил ее. Ранее Новости Салават сообщили о том, что в городе неизвестные сожгли тело девушки.

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