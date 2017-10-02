Очередное ЧП в Салавате: молодые парни устроили перестрелку из-за музыки

Напомним, на минувшей неделе город Салават, как минимум, дважды стал героем резонансных криминальных новостей. Сначала, в начале недели, в интернете появился видеоролик избиения подростка толпой подростков. А к концу недели стали известны подробности убийства молодой матери двоих детей, которая в канун своего дня рождения пропала, уехав в неизвестно направлении со знакомым по переписке. Как оказалось, именно этот мужчина и убил ее. Ранее Новости Салават сообщили о том, что в городе неизвестные сожгли тело девушки.