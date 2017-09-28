В Башкирии пропавшая неделю назад мать двоих детей найдена мертвой

Пропавшая неделю назад мать двоих детей Ольга Емельянова была найдена мертвой в лесу недалеко от деревни Верхнеюлдашево в Мелеузовском районе. Девушку нашли повешенной. Однако позже выяснилось, что это не суицид. Ранее сообщалось, что девушка уехала вместе с неким мужчиной на машине. Об этом нам сообщил лидер поисковой группы Павел Нестеров.
Как сообщает пресс-служба следственного комитета, мужчина познакомился с женщиной в социальной сети. После они поехали кататься на машине по городу Салавату и заехали в лесополосу, где подозреваемый в ходе возникшего конфликта взял из багажника веревку и задушил женщину, затем с места происшествия скрылся. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Напомним, Ольга пропала в канун своего 28-го дня рождения, 22 сентября. По словам близких, примерно в 15.30 ее в последний раз видели на улице Космонавтов в городе Салавате. У Ольги двое маленьких детей.
Как стало известно Медиакорсети из достоверных источников, убийцу девушки уже задержали, им оказался 30-летний уроженец села Зирган. Он дал признательные показания. В настоящее время правоохранительными органами выясняются все причины и обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело.