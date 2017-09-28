В Башкирии пропавшая неделю назад мать двоих детей найдена мертвой

Пропавшая неделю назад мать двоих детей Ольга Емельянова была найдена мертвой в лесу недалеко от деревни Верхнеюлдашево в Мелеузовском районе. Девушку нашли повешенной. Однако позже выяснилось, что это не суицид. Ранее сообщалось, что девушка уехала вместе с неким мужчиной на машине. Об этом нам сообщил лидер поисковой группы Павел Нестеров.