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В Башкирии пропавшая неделю назад мать двоих детей найдена мертвой

28 сентября 2017, 17:54
У погибшей Ольги осталось двое маленьких детей.

Пропавшая неделю назад мать двоих детей Ольга Емельянова была найдена мертвой в лесу недалеко от деревни Верхнеюлдашево в Мелеузовском районе. Девушку нашли повешенной. Однако позже выяснилось, что это не суицид. Ранее сообщалось, что девушка уехала вместе с неким мужчиной на машине. Об этом нам сообщил лидер поисковой группы Павел Нестеров.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета, мужчина познакомился с женщиной в социальной сети. После они поехали кататься на машине по городу Салавату и заехали в лесополосу, где подозреваемый в ходе возникшего конфликта взял из багажника веревку и задушил женщину, затем с места происшествия скрылся. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Напомним, Ольга пропала в канун своего 28-го дня рождения, 22 сентября. По словам близких, примерно в 15.30 ее в последний раз видели на улице Космонавтов в городе Салавате. У Ольги двое маленьких детей.

Как стало известно Медиакорсети из достоверных источников, убийцу девушки уже задержали, им оказался 30-летний уроженец села Зирган. Он дал признательные показания. В настоящее время правоохранительными органами выясняются все причины и обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело.

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