В Башкирии осудят зачинщика жестокого избиения 16-летних подростков

Напомним, трагедия произошла 9 сентября этого года. 21-летний парень в компании молодых людей сначала на лесопосадке, а затем в заброшенном здании в городе Салавате с толпой избивал двоих 16-летних подростков. Более того, в это же время он требовал одного из пострадавших парней "накрыть стол для всей компании".