В Башкирии осудят зачинщика жестокого избиения 16-летних подростков

По результатам проверки следственного комитета в отношении 21-летнего жителя города Салавата, организовавшего массовое избиение подростков, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и п.«в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).
Ему грозит от двух до четырех лет лишения свободы. В противном случае злоумышленник отправится на принудительные работы.
Напомним, трагедия произошла 9 сентября этого года. 21-летний парень в компании молодых людей сначала на лесопосадке, а затем в заброшенном здании в городе Салавате с толпой избивал двоих 16-летних подростков. Более того, в это же время он требовал одного из пострадавших парней "накрыть стол для всей компании".
Такие меры он принял, чтобы устроить самосуд над подростком, который оскорбил их общую знакомую. При этом присутствовавшие на этой драке засняли все действия на видео, мгновенно разлетевшееся по соцсетям и федеральными СМИ.
Сейчас подозреваемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле руководства следственного управления.