13 важных вопросов про детский иммунитет

Критерии часто болеющего ребёнка существуют в зависимости от возраста: с 3 до 4 лет ребёнок обычно болеет 6 раз в год, 4-5-летний - 5 раз, старше 5 - 4 раза в год.
Но, конечно, эти критерии условны: все педиатры и иммунологи знают, что ребёнок, который начинает посещать детский сад, может болеть 10-12 раз в год, и это считается вариантом нормы.
Чтобы отличить часто болеющего ребёнка от обычного, нужно ориентироваться не только на частоту заболеваний, но и на их характер: если это лёгкая респираторная инфекция (насморк, кашель, день-два повышенная температура), то паниковать не стоит. Другое дело, если ребёнок болеет длительно, больше недели и у него возникают бактериальные осложенения: конъюктивит, риносинусит, отит, гнойная ангина, пневмония, и это происходит каждый раз, когда ребёнок заболевает. Это повод для обращения к специалистам - сначала к педиатру, затем к иммунологу.
Нет. Иммунограмма показана далеко не всем. Для простого определения уровня иммунитета обычного ребёнка достаточно общего анализа крови с лейкоформулой - его делают всем перед началом посещения детского сада и школы.
Осенью малыши идут в детский сад, ребята постарше возвращаются в школьные коллективы. Паниковать не нужно, это закономерный этап жизни ребёнка. За лето его иммунитет стал крепче: он много времени проводил на свежем воздухе, ел ягоды и фрукты.
Общие рекомендации для укрепления иммунитета перед сезоном простуд таковы: установить режим дня (ранний подъём и ранний отход ко сну, полноценный сон), больше гулять, провести витаминотерапию длиной в месяц. Допустимо применять иммуностимулирующие средства: не таблетки, а спреи, мази, капли - ими нужно обрабатывать полость носа. Они предохраняют слизистые от проникновения вирусов. Родителям надо взять за правило после возвращения ребёнка из детского учреждения промывать нос и полоскать рот солевым раствором.
Не при каждом ОРВИ. Лучше прибегать к их помощи не чаще одного раза в два-три месяца.
Для каждого ребёнка свои сроки. Кто-то готов и в полтора года, кто-то и в пять лет не готов. Это зависит от созревания иммунной системы. Общая рекомендация - отдавать ребёнка в садик не ранее 2,5 лет. К этому возрасту гуморальный иммунитет уже созревает, клеточный ещё не совсем, но попробовать можно - если делать это правильно.
Большая ошибка мамы - сегодня впервые отвести ребёнка в садик, а завтра выйти на работу. Ребёнок будет адаптироваться и болеть, поэтому необходимо, чтобы ещё от 2 до 6 месяцев мама была дома - вовремя могла заметить начинающуюся болезнь и забрать малыша, дать ему переболеть в лёгкой форме. Так иммунитет будет правильно тренироваться, и осложнений не будет.
Ещё одна ошибка - отдать ребёнка в коллектив в самый холодный период - с октября по апрель. Лучше сделать это в конце весны или летом.
Советская практика исходила не из блага ребёнка, а из нужды: необходимо было высвободить женщин для работы на производстве. С точки зрения детского здоровья это недопустимо. В 6 месяцев у ребёнка наступает так называемый иммунологический провал: материнские антитела в организме малыша закончились, своих ещё нет.
Безусловно, ребёнок должен идти в коллектив с полным набором профилактических прививок. К сожалению, отыскивая в Интернете сомнительную информацию о вреде вакцинации, мамы в декрете начинают волноваться, отказываться от прививок или переносить их на более поздний срок. В итоге около половины детей к детскому саду не имеют необходимых прививок, предусмотренных национальным календарём. Да, прививки не предохраняют от опасных болезней на 100 процентов, но значительно облегчают их течение. В Европе, между прочим, с этим очень строго: ни одного ребёнка без прививок в детские учреждения не берут.
Безусловно, прививку от гриппа нужно делать всем здоровым детям (после последнего перенесённого ОРВИ должно пройти не меньше двух недель). Грипп - опасное вирусное заболевание, а прививка от него современная, очищенная, содержит все штаммы, циркулирующие в прошлом эпидсезоне и предполагаемые в этом году. Также я рекомендую обратить внимание родителей на вакцину "Превенар": она вводится детям с 2-месячного возраста и актуальна до 5 лет. "Превенар" защищает от пневмококка - возбудителя, вызывающего ангины, отиты, менингиты, пневмонии. Вакцина отлично зарекомендовала себя в Европе, раньше она была доступна только в платных медцентрах, теперь внесена в российский национальный календарь прививок.
Разумеется, это недопустимо. Дети с признаками ОРЗ должны оставаться дома. Иначе вы, во-первых, вредите своему ребёнку, во-вторых, подвергаете риску чужих детей. Если вы видите, что ребёнок вяловат, не такой, как обычно, у него нет температуры, но появился лёгкий насморк - лучше два-три дня побыть дома, чем потом лечить тяжёлые осложнения.
Да, зачастую ребёнок с редким кашлем получает справку и возвращается в садик или школу. Но во-первых, разрешить это может только врач. Во-вторых, нужно знать, что 40 % детей имеют хронические очаги инфекции, циркуляция микробов и вирусов в детских коллективах колоссальная, и недолеченный ребёнок не справится с такой нагрузкой.
Выздоровев после лёгкого ОРЗ, ребёнок может сразу посещать детский сад. Если ребёнок перенёс бронхит или пневмонию, мы рекомендуем от двух до четырёх недель находиться дома. При этом слишком большие перерывы после болезни тоже не нужны: из-за них получается, что ребёнок каждый раз проходит первичную адаптацию и не может адаптироваться за год.
Нет, это неправильно. Детским садом нужно переболеть. Иммунитет - как мышцы: ему нужна нагрузка. При встрече с инфекцией в человеке формируются клетки памяти - столкнувшись с инфекцией в следующий раз, организм "узнает" возбудителя и не заболеет. Как вариант можно заменить детский сад посещением секций и кружков.
Для начала нужно родить здорового ребёнка: беременность следует планировать, у родителей должны быть санированы хронические очаги инфекции, беременность и роды должны протекать благополучно.
А когда ребёнок появится на свет, поможет соблюдение прописных истин: важны грудное вскармливание как минимум до года, правильное введение прикормов, правильный режим питания - без фастфуда и лишних сладостей. Обязательно нужно заниматься спортом, лучше всей семьёй. В период высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом не посещать общественные места и торговые центры, а почаще гулять в парках, зимой - кататься на лыжах и коньках. Растить здорового ребёнка - большой труд. Но этот труд - благодарный.