13 важных вопросов про детский иммунитет

Безусловно, прививку от гриппа нужно делать всем здоровым детям (после последнего перенесённого ОРВИ должно пройти не меньше двух недель). Грипп - опасное вирусное заболевание, а прививка от него современная, очищенная, содержит все штаммы, циркулирующие в прошлом эпидсезоне и предполагаемые в этом году. Также я рекомендую обратить внимание родителей на вакцину "Превенар": она вводится детям с 2-месячного возраста и актуальна до 5 лет. "Превенар" защищает от пневмококка - возбудителя, вызывающего ангины, отиты, менингиты, пневмонии. Вакцина отлично зарекомендовала себя в Европе, раньше она была доступна только в платных медцентрах, теперь внесена в российский национальный календарь прививок.