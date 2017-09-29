В Уфе выберут лучшего папу города

В конкурсе может принять участие любой отец, который воспитывает не менее двух примерных детей, успешных в учебе или трудовой деятельности. Каждый папа представляет видео-презентацию в произвольной форме до трех минут, 10 семейных фотографий в четком разрешении и текстовый документ с описанием достижений отца и детей. Победители районного этапа выйдут в городской конкурс.