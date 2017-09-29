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В Уфе выберут лучшего папу города

29 сентября 2017, 11:22
Цель мероприятия – поднятие престижа института семьи.

С 15 октября по 1 ноября в рамках городской программы «Моя семья – мое богатство» пройдет районный этап конкурса отцов «Лучший папа Столицы-2017», сообщили в пресс-службе администрации города.

В конкурсе может принять участие любой отец, который воспитывает не менее двух примерных детей, успешных в учебе или трудовой деятельности. Каждый папа представляет видео-презентацию в произвольной форме до трех минут, 10 семейных фотографий в четком разрешении и текстовый документ с описанием достижений отца и детей. Победители районного этапа выйдут в городской конкурс.

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