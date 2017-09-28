Сбербанк провел уроки финансовой грамотности для школьников и студентов

«Каждый год все больше представителей школ и университетов приходят к нам с просьбой легко и доступно рассказать детям финансах, - говорит Азамат Салихов, заместитель управляющего Башкирскими отделением Сбербанка. - Мы с удовольствием поддерживаем эту идею, наши сотрудники сами проводят мероприятия. Например, в этот раз все лекции традиционно провели работники Управления прямых продаж. Мы стараемся подавать информацию интересно, с яркими примерами. Ребята получают те знания, которые можно использовать здесь и сейчас».