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Сбербанк провел уроки финансовой грамотности для школьников и студентов

28 сентября 2017, 17:19
Сбербанк в сентябре провел масштабную акцию по повышению уровня финансовой грамотности школьников и студентов Республики Башкортостан.

Более тысячи молодых людей из Уфы, Стерлитамака, Октябрьского, Нефтекамска, Салавата, Белорецка и Сибая узнали о правилах обращения с денежными средствами.

Ребятам рассказали, как рационально распоряжаться деньгами, на что нужно ориентироваться при выборе финансовых услуг, а также о способах защиты своих средств от мошенников. Последнему вопросу было уделено особое внимание, ведь злоумышленники становятся все изобретательнее.

«Каждый год все больше представителей школ и университетов приходят к нам с просьбой легко и доступно рассказать детям финансах, - говорит Азамат Салихов, заместитель управляющего Башкирскими отделением Сбербанка. - Мы с удовольствием поддерживаем эту идею, наши сотрудники сами проводят мероприятия. Например, в этот раз все лекции традиционно провели работники Управления прямых продаж. Мы стараемся подавать информацию интересно, с яркими примерами. Ребята получают те знания, которые можно использовать здесь и сейчас».

Подобные акции Сбербанк в Башкирии проводит несколько раз в год. Предыдущая была в апреле. Тогда банк стал официальным партнером проекта «Неделя финансовой грамотности», организатором которого было Министерство финансов России.

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