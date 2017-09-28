Путин расширил перечень получателей грантов для одаренных студентов

Президент России Владимир Путин подписал сегодня указ, которым расширен перечень получателей грантов президента Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, передает РИА Новости. С 2017-2018 учебного года на гранты могут претендовать граждане, проходящие обучение по программам подготовки специалистов среднего звена.