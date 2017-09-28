Путин расширил перечень получателей грантов для одаренных студентов

Президент России Владимир Путин подписал сегодня указ, которым расширен перечень получателей грантов президента Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, передает РИА Новости. С 2017-2018 учебного года на гранты могут претендовать граждане, проходящие обучение по программам подготовки специалистов среднего звена.
Ранее гранты предоставлялись лицам, проявившим выдающиеся способности и поступившим на обучение в образовательные организации высшего образования по очной форме обучения по программам бакалавриата и программам специалитета.
Размер грантов по-прежнему составит 20 тысяч рублей ежемесячно в течение срока обучения.