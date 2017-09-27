В Башкирии подростки спасли пенсионера, вытащив его из горящей квартиры

30 августа Андрей с Лианой заметили, что из квартиры №2 по адресу О. Кошевого, 15 в Туймазах валит густой дым. Молодые люди вызвали экстренные службы, Андрей обмотал нос и рот кофтой Лианы и, найдя двух свидетелей с улицы, забрался на парапет и вскрыл окно. Открыв дверь изнутри квартиры, парень вытащил в подъезд хозяина квартиры – человека с ограниченными возможностями здоровья.