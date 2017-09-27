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В Башкирии подростки спасли пенсионера, вытащив его из горящей квартиры

27 сентября 2017, 11:57
Молодые люди заметили возгорание в окне дома и бросились на помощь.

19-летний Андрей Билик с Лианой Низамовой стали настоящими героями, спасшими от смерти инвалида, сообщает «Туймазинский вестник».

30 августа Андрей с Лианой заметили, что из квартиры №2 по адресу О. Кошевого, 15 в Туймазах валит густой дым. Молодые люди вызвали экстренные службы, Андрей обмотал нос и рот кофтой Лианы и, найдя двух свидетелей с улицы, забрался на парапет и вскрыл окно. Открыв дверь изнутри квартиры, парень вытащил в подъезд хозяина квартиры – человека с ограниченными возможностями здоровья.

Пожар произошел из-за загоревшейся пластиковой тарелки, забытой на газовой плите. По словам медиков, промедление в пару минут стоило бы хозяину квартиры жизни.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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