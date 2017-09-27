В Башкирии к концу года больше 100 пожилых людей обретут приемные семьи

В этом году в Башкирии заработал закон, согласно которому можно одиноких пожилых людей принимать в свою семью. Для приемной семьи – это дополнительный доход, от 6200 до 8300 рублей в месяц (в зависимости от возраста и наличия инвалидности). Для пожилого человека – это лучшие условия, чем если бы он содержался в доме престарелых. Для государства – экономия денежных средств, поскольку содержание в государственном приюте в три раза дороже, чем выплата пособия приемной семье.