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В Башкирии к концу года больше 100 пожилых людей обретут приемные семьи

27 сентября 2017, 12:11
Об этом сообщила сегодня журналистам министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.

В этом году в Башкирии заработал закон, согласно которому можно одиноких пожилых людей принимать в свою семью. Для приемной семьи – это дополнительный доход, от 6200 до 8300 рублей в месяц (в зависимости от возраста и наличия инвалидности). Для пожилого человека – это лучшие условия, чем если бы он содержался в доме престарелых. Для государства – экономия денежных средств, поскольку содержание в государственном приюте в три раза дороже, чем выплата пособия приемной семье.

- До конца года у нас будет больше ста таких приемных семей, - сообщила сегодня министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.

- Мы будем стараться, чтобы такие семьи больше появлялись в районах, а не в Уфе, - сказала Ленара Иванова.

По словам министра, желающих принять в свою семью одиноких стариков много, но приемные семьи отбираются по целому ряду критериев. Они не должны состоять в родственных связях с приемными стариками, должны быть психически здоровы и т.д. Они должны ежемесячно отчитываться перед государством, их могут проверить, чтобы пожилые люди жили в нормальных условиях.

По словам министра, ведомство выступит с законодательной инициативой о том, чтобы частные дома престарелых также контролировались государством. Сейчас любой желающий может открыть пансионат и не подконтролен органам соцобеспечения.

- Частники, конечно, заинтересованы, чтобы пожилые люди жили, иначе они не получат денег, - сказала министр. - Но в каких условиях они будут жить? К ним тут может быть много вопросов.

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