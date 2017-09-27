"Трактор" - "Салават Юлаев": как оценили матч игроки

Защитник «Трактора» Иван Вишневский прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Старались придерживаться плана, который был перед игрой поставлен тренером. Проигрывали 0:2, старались продолжать играть, выполнять свою работу.
– Во втором периоде у «Салавата» Умарк перестал выходить на лёд. В связи с этим, вы сделали поправки на матч остаток?
– Нет, мы продолжали работать.
– Что изменили при счёте 0:2 не в вашу пользу?
– Стали бросать по воротам. Как видите, есть результат, когда бросаем по воротам – шайба в них залетает. Надо продолжать бросать и будет полегче.
– В прошлом матче вы вели против «Ак Барсу», но растеряли преимущество. Эти матчи между собой похожи?
– Они похожи тем, что каждая команда играет на победу, все борются 60 минут. Просто так никто не будет три очка отдавать.
– Вы не так давно играли в Уфе. С какими эмоциями выходили на матч с «Салаватом»?
– Там уже всё поменялось, практически все игроки, тренеры. Никаких чувств нет.
Григорий Панин: "Проиграли по делу, счет на табло. Что говорить?"
Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал поражение команды.
Проиграли по делу, допустили больше ошибок, чем команда соперников
Вы играли сегодня с Кулешом, с чем связана эта перестановка?
Это тренерское решение, не знаю, с чем это связано.
То, что Умарк во втором периоде выбыл – это как-то повлияло на игру?
Умарк является одним из лидеров, поэтому, конечно, потеря лидера сказывается. Но ребята, которые играли на его месте, тоже сделали не меньше.
Почему не удается удержать преимущество в счете?
Не хочу комментировать, проиграли, проиграли по делу, на табло все видно.