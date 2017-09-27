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"Трактор" - "Салават Юлаев": как оценили матч игроки

27 сентября 2017, 12:50
Защитники обеих команд прокомментировали прошедший матч.

Защитник «Трактора» Иван Вишневский прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Старались придерживаться плана, который был перед игрой поставлен тренером. Проигрывали 0:2, старались продолжать играть, выполнять свою работу.

– Во втором периоде у «Салавата» Умарк перестал выходить на лёд. В связи с этим, вы сделали поправки на матч остаток?

– Нет, мы продолжали работать.

– Что изменили при счёте 0:2 не в вашу пользу?

– Стали бросать по воротам. Как видите, есть результат, когда бросаем по воротам – шайба в них залетает. Надо продолжать бросать и будет полегче.

– В прошлом матче вы вели против «Ак Барсу», но растеряли преимущество. Эти матчи между собой похожи?

– Они похожи тем, что каждая команда играет на победу, все борются 60 минут. Просто так никто не будет три очка отдавать.

– Вы не так давно играли в Уфе. С какими эмоциями выходили на матч с «Салаватом»?

– Там уже всё поменялось, практически все игроки, тренеры. Никаких чувств нет.

Григорий Панин: "Проиграли по делу, счет на табло. Что говорить?"

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал поражение команды.

Проиграли по делу, допустили больше ошибок, чем команда соперников

Вы играли сегодня с Кулешом, с чем связана эта перестановка?

Это тренерское решение, не знаю, с чем это связано.

То, что Умарк во втором периоде выбыл – это как-то повлияло на игру?

Умарк является одним из лидеров, поэтому, конечно, потеря лидера сказывается. Но ребята, которые играли на его месте, тоже сделали не меньше.

Почему не удается удержать преимущество в счете?

Не хочу комментировать, проиграли, проиграли по делу, на табло все видно.

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