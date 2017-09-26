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В Уфе выплатили 25 миллионов рублей задержанной зарплаты

26 сентября 2017, 11:48
Задолженность погасили только после прокурорского вмешательства.

Работникам ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат» не выплатили зарплату за декабрь прошлого года, из-за чего образовалось 25,8 миллионов рублей долга перед 735 сотрудниками предприятия, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Прокурор Ленинского района Уфы возбудил административное дело на генерального директора по статье «Совершение административного правонарушения, связанного с невыплатой заработной платы, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение». Также директор был оштрафован на 30 тысяч рублей.

Задолженность перед работниками погасили полностью после прокурорского вмешательства.

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