В Уфе выплатили 25 миллионов рублей задержанной зарплаты

Прокурор Ленинского района Уфы возбудил административное дело на генерального директора по статье «Совершение административного правонарушения, связанного с невыплатой заработной платы, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение». Также директор был оштрафован на 30 тысяч рублей.