В Уфе выплатили 25 миллионов рублей задержанной зарплаты

Работникам ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат» не выплатили зарплату за декабрь прошлого года, из-за чего образовалось 25,8 миллионов рублей долга перед 735 сотрудниками предприятия, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Прокурор Ленинского района Уфы возбудил административное дело на генерального директора по статье «Совершение административного правонарушения, связанного с невыплатой заработной платы, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение». Также директор был оштрафован на 30 тысяч рублей.
Задолженность перед работниками погасили полностью после прокурорского вмешательства.