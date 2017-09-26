В Уфе следователи возбудили уголовное дело из-за выпавшего из окна ребенка

Следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» из-за падения шестилетнего мальчика с первого этажа одного из корпусов санаторно-оздоровительного лагеря «Салют», сообщили в пресс-службе ведомства.
Следствие считает, что 10 августа шестилетний ребенок, находясь в корпусе уфимского лагеря «Салют», выпал из открытого окна первого этажа в ходе игры. Ребенку причинен тяжкий вред здоровью.
Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего и круг ответственных лиц, возможно причастных к совершению преступления.