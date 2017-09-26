mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе следователи возбудили уголовное дело из-за выпавшего из окна ребенка

26 сентября 2017, 13:31
Несчастный случай произошел в санаторно-оздоровительном лагере.

Следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» из-за падения шестилетнего мальчика с первого этажа одного из корпусов санаторно-оздоровительного лагеря «Салют», сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие считает, что 10 августа шестилетний ребенок, находясь в корпусе уфимского лагеря «Салют», выпал из открытого окна первого этажа в ходе игры. Ребенку причинен тяжкий вред здоровью.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего и круг ответственных лиц, возможно причастных к совершению преступления.

Материалы по теме
В Башкирии за лето 16 детей выпали из окон домов Под Уфой в детском лагере ребенок выпал из окна
#Новости#Злата Зукович#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48