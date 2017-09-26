mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Академик из Башкирии прошел во второй тур по выборам президента РАН

26 сентября 2017, 17:01
Таковы предварительные данные сегодняшнего голосования в первом туре.

По предварительным данным, бывший президент Академии наук Башкирии Роберт Нигматуллин прошел во второй тур по выборам президента Российской Академии наук, сообщает РИА Новости.

Напомним, кандидатами на высший пост в РАН были пять человек — генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ, Москва) академик Евгений Каблов, директор АО "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон" (Зеленоград) академик Геннадий Красников, научный руководитель Института океанологии имени Ширшова (Москва) академик Роберт Нигматулин, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований академик Владислав Панченко, директор Института прикладной физики (Нижний Новгород) академик Александр Сергеев.

- После подсчета голосов по результатам первого тура никто не набрал нужного большинства, поэтому сегодня пройдет второй тур, - сказал собеседник агентства.

Вместе с Робертом Нигматуллиным, по предварительным данным, во второй тур прошел академик Александр Сергеев из Нижнего Новгорода.

Материалы по теме
В Академии наук Башкирии назрели перемены: Рустем ХамитовВ Российской академии наук может смениться президентНа пост главы РАН претендует экс-президент Академии наук Башкирии
#Новости#Злата Зукович#Наука
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48