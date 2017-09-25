Самарский экс-губернатор будет взаимодействовать с финно-угорскими народами

Сегодня, 25 сентября, в жизни бывшего главы Самарской области Николая Меркушкина произошли два важных события. Сначала он получил отставку с поста губернатора области, которой руководил с 2012 года, а чуть позже глава государства Владимир Путин назначил его своим спецпредставителем по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.
Дело в том, что Николай Меркушкин является представителем народа мокша и уроженцем Мордовии, которую, собственно и возглавлял 17 лет до переезда в Самарскую область. Как сообщила пресс-служба президента России, временно исполняющим обязанности самарского губернатора назначен Дмитрий Азаров, который с 2010 по 2014 год был мэром Самары.
Кстати, по сообщению «Коммерсанта», сославшегося на свои источники, также ожидаются отставки глав Ивановской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской и Омской областей, а также Ненецкого автономного округа, Красноярского и Алтайского краев.