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Самарский экс-губернатор будет взаимодействовать с финно-угорскими народами

25 сентября 2017, 17:54
Президент России Владимир Путин назначил Николая Меркушкина своим спецпредставителем во Всемирном конгрессе финно-угорских народов.

Сегодня, 25 сентября, в жизни бывшего главы Самарской области Николая Меркушкина произошли два важных события. Сначала он получил отставку с поста губернатора области, которой руководил с 2012 года, а чуть позже глава государства Владимир Путин назначил его своим спецпредставителем по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Дело в том, что Николай Меркушкин является представителем народа мокша и уроженцем Мордовии, которую, собственно и возглавлял 17 лет до переезда в Самарскую область. Как сообщила пресс-служба президента России, временно исполняющим обязанности самарского губернатора назначен Дмитрий Азаров, который с 2010 по 2014 год был мэром Самары.

Кстати, по сообщению «Коммерсанта», сославшегося на свои источники, также ожидаются отставки глав Ивановской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской и Омской областей, а также Ненецкого автономного округа, Красноярского и Алтайского краев.

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