Самарский экс-губернатор будет взаимодействовать с финно-угорскими народами

Сегодня, 25 сентября, в жизни бывшего главы Самарской области Николая Меркушкина произошли два важных события. Сначала он получил отставку с поста губернатора области, которой руководил с 2012 года, а чуть позже глава государства Владимир Путин назначил его своим спецпредставителем по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.