"Салават Юлаев" проиграл "Автомобилисту" в Екатеринбурге

Как сообщили в пресс-службе ХК "Салават Юлаев", уфимцы очень активно провели первый период, проведя в атаке 6 минут и 55 секунд. На данный момент это лучший результат команды за первые периоды.
- Среди опасных моментов можно отметить передачу Георгия Бусарова на пятак Максиму Майорову (в итоге не дали бросить), выход Игоря Макарова 1 на 1 (Якуб Коварж парировал) и буллит Йоонаса Кемппайнена (Коварж отбил кистевой бросок), - говорится в сообщении. - Наконец, был незасчитанный гол Тему Хартикайнена - форвард протолкнул шайбу за линию ворот рукой. Уфимцы так и не сумели забросить.
1:0 Василевский (Крикунов, Трямкин) 41:10
2:0 Чесалин (Торченюк) 45:32
3:0 Кучерявенко (Крикунов) 51:19
4:0 Бек (Лямин) 57:16 (пустые ворота).