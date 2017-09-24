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"Салават Юлаев" проиграл "Автомобилисту" в Екатеринбурге

24 сентября 2017, 20:09
Уфимская команда уступила хозяевам льда со счетом 0:4.

Как сообщили в пресс-службе ХК "Салават Юлаев", уфимцы очень активно провели первый период, проведя в атаке 6 минут и 55 секунд. На данный момент это лучший результат команды за первые периоды.

- Среди опасных моментов можно отметить передачу Георгия Бусарова на пятак Максиму Майорову (в итоге не дали бросить), выход Игоря Макарова 1 на 1 (Якуб Коварж парировал) и буллит Йоонаса Кемппайнена (Коварж отбил кистевой бросок), - говорится в сообщении. - Наконец, был незасчитанный гол Тему Хартикайнена - форвард протолкнул шайбу за линию ворот рукой. Уфимцы так и не сумели забросить.

1:0 Василевский (Крикунов, Трямкин) 41:10

2:0 Чесалин (Торченюк) 45:32

3:0 Кучерявенко (Крикунов) 51:19

4:0 Бек (Лямин) 57:16 (пустые ворота).

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