"Салават Юлаев" проиграл "Автомобилисту" в Екатеринбурге

- Среди опасных моментов можно отметить передачу Георгия Бусарова на пятак Максиму Майорову (в итоге не дали бросить), выход Игоря Макарова 1 на 1 (Якуб Коварж парировал) и буллит Йоонаса Кемппайнена (Коварж отбил кистевой бросок), - говорится в сообщении. - Наконец, был незасчитанный гол Тему Хартикайнена - форвард протолкнул шайбу за линию ворот рукой. Уфимцы так и не сумели забросить.