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В Башкирии «девятка» врезалась в маршрутку, есть погибший

23 сентября 2017, 11:33
К счастью, автобус был пуст, пострадали те, кто ехал в легковом автомобиле.

Вчера, 22 сентября, серьезное ДТП произошло в Иглинском районе Башкирии. Легковой автомобиль ВАЗ-2109 врезался в маршрутное такси. Об этом рассказал в своем блоге глава Управления ГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов.

Дорожная авария случилась на улице Лесунова в селе Иглино. Микроавтобус езал с ремонта и поэтому был без пассажиров. За рулем «девятки» находился 41-летний местный житель.

Удар оказался настолько сильным, что водитель легкового автомобиля погиб. Два его пассажира получили травмы и были госпитализированы.

Обстоятельства происшедшего и данные о пострадавших уточняются.

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