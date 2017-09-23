В Башкирии «девятка» врезалась в маршрутку, есть погибший

Вчера, 22 сентября, серьезное ДТП произошло в Иглинском районе Башкирии. Легковой автомобиль ВАЗ-2109 врезался в маршрутное такси. Об этом рассказал в своем блоге глава Управления ГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов.
Дорожная авария случилась на улице Лесунова в селе Иглино. Микроавтобус езал с ремонта и поэтому был без пассажиров. За рулем «девятки» находился 41-летний местный житель.
Удар оказался настолько сильным, что водитель легкового автомобиля погиб. Два его пассажира получили травмы и были госпитализированы.
Обстоятельства происшедшего и данные о пострадавших уточняются.