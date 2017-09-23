Руслан Петрищев: «3:0? За это, такие соперники, как «Магнитка» наказывают»

Защитник «Салавата Юлаева» Руслан Петрищев дал послематчевый комментарий после игры регулярного чемпионата КХЛ против «Металлургом» (4:3).
– Вышли с хорошим настроем. «Магнитка» - сильный соперник, готовились к серьёзному матчу. Хорошо подготовились и вышли командой, отыграли хорошо. Провели начало матча, забили хорошие голы, три шайбы. Но потом в итоге начали хватать нелепые удаления. Игра выровнялась, они забили свои моменты. Но дотерпели, не допускали ошибок. Играли друг за друга. Ну, и удалось выиграть.
– Руки у Вас лично не дрожали, когда Коварж с Мозякиным выходили?
– Нет уже. Понятно, что они очень мастеровитые игроки, много выиграли, много рекордов есть. Но тут нужно, наоборот, против них только в два раза лучше настраиваться и играть. Ну и самое главное не волноваться.
– Вы повели 3:0, такое ощущение, что не ожидали и расслабились…
– Да нет. Просто так получается. Хочешь – не хочешь, но когда ведешь в три шайбы, где-то в подсознании сидит то, что матч уже почти сделан и за это, такие соперники, как «Магнитка» наказывают, потому что там много мастеров. Хорошо, что мы вообще не расклеились, пропустили некоторые голы, но сумели собраться и вытянули матч.