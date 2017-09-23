Руслан Петрищев: «3:0? За это, такие соперники, как «Магнитка» наказывают»

– Да нет. Просто так получается. Хочешь – не хочешь, но когда ведешь в три шайбы, где-то в подсознании сидит то, что матч уже почти сделан и за это, такие соперники, как «Магнитка» наказывают, потому что там много мастеров. Хорошо, что мы вообще не расклеились, пропустили некоторые голы, но сумели собраться и вытянули матч.