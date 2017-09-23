Под Уфой в реке нашли погибшего парня с эпилепсией, которого бросили друзья

Сегодня, 23 сентября, стало известно, что в Уфе полиция и волонтеры свернули поиски 30-летнего Александра Мартыненко, который пропал 26 августа. Об этом сообщили представители группы поиска пропавших в Башкирии.
По словам волонтеров, тело Александра было обнаружено в реке Белой. Известно, что он пропал после пикника на берегу, на который он ездил вместе с компанией друзей. В тот день, 26 августа, ребята уехали домой без Александра, бросив его одного.
Близкие Александра почти месяц не теряли надежды найти Александра, думая, что он может оказаться в больнице, поскольку парень страдал эпилепсией и у него нередко бывали обмороки.
По предварительным данным, он погиб, упав в воду. Оказывается тело Александра было найдено еще 1 сентября, однако опознали его лишь теперь.